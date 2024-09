Addis-Abeba accueille le premier Forum sur le développement durable des villes africaines - adakar.com

Addis-Abeba accueille le premier Forum sur le développement durable des villes africaines Publié le mercredi 4 septembre 2024

Il sera une plateforme permettant aux dirigeants africains de discuter des stratégies de modernisation du milieu urbain, selon la maire de la capitale éthiopienne.

"L'Éthiopie, en tant que berceau du Panafricanisme et symbole de la liberté africaine, accueille fièrement ce rassemblement pour honorer son héritage et réaffirmer son engagement envers l'unité et le progrès du continent", a écrit Adanech Abiebie sur les réseaux sociaux.

L’événement se déroule sous le thème Urbanisation durable pour la transformation de l’Afrique: agenda 2063. Les principaux sujets qui seront abordés: la résilience climatique;️ le logement abordable;️ les technologies des villes intelligentes.

Des responsables politiques, des urbanistes, des universitaires et des dirigeants communautaires de toute l’Afrique se sont rendus au forum.

Le forum se tiendra dans la capitale éthiopienne jusqu’au 6 septembre.