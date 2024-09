Assemblée nationale / Ousmane Sonko: “Il n’y aura pas de motion de censure“ - adakar.com

Le chef du gouvernement a évoqué la menace de censure du gouvernement émanant du Groupe parlementaire Benno Bokk Yaakar, exprimée lundi lors de la séance plénière de l'Assemblée nationale consacrée à l'examen du projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique social et environnemental.



Pour Ousmane Sonko, la motion de censure ne verra pas le jour et l'Assemblée sera dissoute. "Il n'y aura pas de motion de censure. Je le dis très clairement. Et tout au plus, il ne reste que 10 jours de vie à l'assemblée nationale", a déclaré Ousmane Sonko devant les personnels de la Primature.

Le Premier ministre Ousmane Sonko rencontrait, ce mardi 4 septembre 2024, le personnel de la Primature.

Le Chef du Gouvernement a aussi évoqué le rejet du projet de loi introduit par le Président de la République Bassirou Diomaye Faye.



Selon le Premier ministre, le rejet du projet de loi portant suppression du CESE et du HCCT est la manifestation des derniers instants de la majorité Benno Bokk Yaakar de l'Assemblée nationale.



Le chef du gouvernement promet d'ailleurs que les deux institutions que sont le Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique social et environnemental (CESE) ne vont "pas passer la nuit".



Le Président de la République avait saisi le Conseil constitutionnel pour avis sur la dissolution de l'Assemblée nationale telle que prévue par la Constitution après deux ans de législature. Les 7 sages, en réponse, ont indiqué au chef de l'État qu'une dissolution est possible à partir du 12 septembre 2024.



