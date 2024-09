La Chine veut gagner le cœur des Africains grâce à la télévision par satellite - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique La Chine veut gagner le cœur des Africains grâce à la télévision par satellite Publié le mercredi 4 septembre 2024 | bbc.com

© aDakar.com par Dr

Développement Technologique Africain : le Sénégal lance son premier satellite

Tweet

Alors que les dirigeants africains se réunissent à Pékin cette semaine pour le sommet triennal Chine-Afrique, le président chinois Xi Jinping peut se vanter d'une chose : la télévision par satellite.



Il y a près de neuf ans, le président Xi a promis aux chefs d'État participant au Forum sur la coopération sino-africaine (FOCAC) à Johannesburg que la Chine fournirait un accès à la télévision numérique à plus de 10 000 villages reculés dans 23 pays africains.



Avec plus de 9 600 villages ayant reçu une infrastructure satellitaire, le projet est aujourd'hui sur le point d'être achevé.



Cet engagement ambitieux, révélé au cours d'une période de relations chaleureuses entre la Chine et l'Afrique et financé par le budget d'aide de la Chine, a été confié à StarTimes, une société privée chinoise déjà présente dans plusieurs pays africains.