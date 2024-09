(Multimédia) L’Afrique au-delà des stéréotypes : des premiers paiements mobiles à une influence mondiale accrue (SYNTHESE) - adakar.com

Publié le mercredi 4 septembre 2024 | Xinhua

© aDakar.com par SB

Souvent réduit à des clichés de vastes savanes et de faune majestueuse, le continent, qui abrite quelque 1,4 milliard d’habitants et couvre 30 millions de kilomètres carrés, est en réalité bien plus complexe et dynamique que cela.



BEIJING, 3 septembre (Xinhua) -- Préfigurant les tendances mondiales à venir, le Kenya est devenu il y a près de vingt ans un pionnier inattendu des paiements mobiles.



En 2007, Safaricom, le plus important opérateur de téléphonie mobile du Kenya, a lancé M-Pesa, un système révolutionnaire qui permettait d’effectuer des transactions en temps réel via de simples messages texte, sans avoir besoin de smartphone ou d’internet à haut débit.



Aujourd’hui, M-Pesa n’est plus seulement l’une des principales plateformes de paiement mobile d’Afrique, mais a étendu son influence bien au-delà des frontières du continent.



La réussite de M-Pesa reflète une réalité négligée de l’Afrique. Souvent réduit à des clichés de vastes savanes et de faune majestueuse, le continent, qui abrite quelque 1,4 milliard d’habitants et couvre 30 millions de kilomètres carrés, est en réalité bien plus complexe et dynamique que cela.