News Société Article Société Des migrants pakistanais venus du Sénégal débarquent en Espagne Publié le mercredi 4 septembre 2024 | pulse.sn

Des migrants pakistanais venus du Sénégal débarquent en Espagne

L’émigration irrégulière devient de plus en plus compliquée à gérer pour les Espagnols.



Un nouveau profil de migrants s’est manifesté dans les embarcations : il s’agit des Pakistanais et d’autres nationalités inhabituelles qui ont embarqué à partir du Sénégal à bord d’une pirogue de 174 migrants.



Les autorités espagnoles ont décidé de les refouler sur le sol sénégalais mais pour des raisons d’enquête.



L’arrivée d’une pirogue, le 23 août dernier, avec à bord 174 migrants venus du Sénégal intrigue les autorités espagnoles. Cette embarcation avait été remorquée par Salvamento Marítimo jusqu’au port de La Restinga, au sud d’El Hierro.



Au-delà de la mort d’un des passagers et des 6 bébés en vie, la présence de Pakistanais dans ce lot est prise très au sérieux, un nouveau profil pour les spécialistes.



On les surnomme d’ailleurs « le groupe des nouveaux » migrants, tellement les gardes espagnoles et assistants ne sont pas habitués à recevoir des nationalités autres que celles de l’Afrique de l’Ouest en particulier.