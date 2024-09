Forum Chine-Afrique : Pékin veut "sanctuariser ses approvisionnements et délégitimer l’Occident" - adakar.com

News Afrique Article Afrique Forum Chine-Afrique : Pékin veut "sanctuariser ses approvisionnements et délégitimer l’Occident" Publié le mercredi 4 septembre 2024 | France 24

Pékin appelle l’Afrique à se pencher ensemble sur la construction d’un monde égalitaire

Des dizaines de dirigeants et délégations africaines sont arrivés en Chine pour participer au neuvième forum Chine-Afrique, du 4 au 6 septembre, dédié à l'approfondissement des liens avec le continent. Accusé d’exploiter à outrance les ressources minières de l’Afrique, Pékin compte sur cette rencontre pour soigner son image en se posant en rempart contre l’influence occidentale. Explications du chercheur spécialiste de la Chine, Emmanuel Véron.



Il s’agit d’un événement diplomatique majeur, le plus grand organisé à Pékin depuis la pandémie de Covid-19, affirment les autorités chinoises. Des dirigeants et représentants de toute l’Afrique sont arrivés en Chine pour participer au Forum sur la coopération sino-africaine (Focac), organisé du 4 au 6 septembre dans la capitale chinoise.



Un événement dédié à renforcer la coopération entre la Chine et l’Afrique, dont Pékin est le premier partenaire commercial, mais également le premier bailleur de fonds. Particulièrement active dans le domaine de la construction, la Chine est perçue par certains dirigeants comme un vecteur de modernisation du continent africain.