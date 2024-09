Libye : démantèlement d’un réseau de trafic humain - adakar.com

News Société Article Société Libye : démantèlement d’un réseau de trafic humain Publié le mercredi 4 septembre 2024 | agenceecofin.com

© Autre presse par DR

Sénégal: une réunion régionale pour coordonner la lutte contre le trafic d`êtres humains

La Libye est réputée pour être l’une des principales plaques tournantes des migrations, aussi bien pour le transit que pour la destination. En décembre 2023, on comptait plus de 706 000 migrants, selon l’ONU.



Les autorités libyennes ont procédé au démantèlement d’un réseau de trafic d’êtres humains dans le sud-ouest du pays. Cette information a été rendue publique sur la page Facebook du procureur général de la Libye le 31 août 2024.



Au total, les responsables libyens affirment que les droits de 1300 migrants ont été violés par les membres de ce réseau. Ils auraient subi des tortures, des détentions obligatoires et des extorsions de leurs familles en vue de leur libération.