L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré lundi que 979 migrants avaient été secourus au large des côtes libyennes au cours de la semaine dernière.



"Sur la période du 25 août au 31 août 2024, 979 migrants ont été interceptés et renvoyés en Libye", a indiqué l'OIM sur Facebook.



Parmi ces migrants, il y avait 74 femmes et 33 enfants, a précisé l'OIM, ajoutant que sept corps sans vie de migrants avaient été retrouvés au large de la Libye.



Un total de 15.117 migrants ont été sauvés et renvoyés en Libye depuis le début de cette année, tandis que 434 migrants sont morts et 611 autres sont portés disparus au large des côtes libyennes, a révélé l'OIM.



En raison de l'insécurité et du chaos qui règnent dans le pays depuis la chute du régime de l'ancien dirigeant Mouammar Kadhafi en 2011, de nombreux migrants clandestins ont choisi de traverser la Méditerranée depuis la Libye pour rejoindre les rivages européens.