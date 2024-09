Sport: Rebecca Cheptegei, athlète ougandaise, hospitalisée au Kenya après une tentative de meurtre par le feu - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Sport: Rebecca Cheptegei, athlète ougandaise, hospitalisée au Kenya après une tentative de meurtre par le feu Publié le mardi 3 septembre 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Rebecca Cheptegei, athlète ougandaise

Tweet

L’athlète ougandaise Rebecca Cheptegei, récemment classée 44e au marathon des Jeux olympiques de Paris 2024, a été hospitalisée au Kenya après avoir été victime d’une tentative de meurtre par le feu a-t-on appris de Le Parisien.



Cet acte criminel sur la personne de l’athlète a été fomenté par son compagnon, Dickson Ndiema Marangach. Ce dernier lui a déversé de l’essence sur elle, lors de son retour de l’église avec ses enfants, dans sa maison dans le comté de Trans-Nzoia (ouest) ce dimanche.



Cheptegei, âgée de 33 ans, aurait subi des brûlures graves couvrant 75% de son corps, tandis que Marangach a également été brûlé par les flammes. Les circonstances exactes de l’incident restent floues, mais les enfants de l’athlète n’ont pas été mentionnés dans les rapports récents.



L’athlète et son compagnon ont d’abord été admis à l’hôpital le plus proche avant d’être transférés au Moi Teaching and Referral Hospital pour des soins spécialisés. Les parents de Rebecca Cheptegei ont quitté l’Ouganda pour se rendre à son chevet, selon des médias locaux.



L’enquête sur l’incident est en cours, et les autorités continuent de déterminer les motifs de cette attaque violente.



HB

Commentaires