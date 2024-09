Gambie : deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue - adakar.com

Gambie : deux Sénégalais arrêtés pour trafic de drogue
Publié le mardi 3 septembre 2024

Selon un communiqué de l'agence, rapporté par Les Échos, sept individus ont été appréhendés alors qu'ils transportaient d'importantes quantités de cocaïne et de pilules d'ecstasy aux postes-frontières de Giboro et d'Amdalai.



Parmi les suspects, deux Sénégalais ont été identifiés. Le premier, B. C. Diop, âgé de 24 ans et originaire de Diourbel, a été arrêté au poste-frontière d'Amdalai avec 279 pilules d'ecstasy cachées dans un sac en nylon transparent, alors qu'il se dirigeait de Serrekunda vers Dakar.



Le second, T. Thiaw, 26 ans, a également été interpellé au même poste-frontière, en possession d'un morceau de résine de cannabis et de 59 pilules d'ecstasy dissimulées dans un sac en nylon transparent, rangées à l'intérieur d'une chaussure noire et blanche.



L'enquête est toujours en cours, selon les informations du quotidien.