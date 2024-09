Les chiffres parlent d’eux-mêmes : les résultats de la coopération sino-africaine sont tangibles - adakar.com

Les chiffres parlent d'eux-mêmes : les résultats de la coopération sino-africaine sont tangibles
Publié le mardi 3 septembre 2024

Les chiffres parlent d`eux-mêmes : les résultats de la coopération sino-africaine sont tangibles

Au cours des 24 années écoulées depuis sa création, le Forum sur la coopération sino-africaine a tenu huit réunions ministérielles et trois sommets, promu la mise en œuvre d'initiatives majeures telles que les « Dix plans de coopération », les « Huit initiatives majeures » et les « Neuf projets », qui ont apporté des bénéfices tangibles aux peuples des deux parties.



En 2023, le volume des échanges commerciaux sino-africains a atteint 282,1 milliards de dollars, établissant un nouveau sommet historique pour la deuxième année consécutive. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique depuis 15 années consécutives. Au cours des trois dernières années, les entreprises chinoises ont créé plus de 1,1 million d'emplois en Afrique. Les zones de coopération économique et commerciale investies et construites par les entreprises chinoises couvrent l'agriculture, la transformation et la fabrication, le commerce et la logistique et d'autres industries, attirant plus de 1 000 entreprises dans les zones, apportant une contribution importante à l'augmentation des recettes fiscales locales et à l'obtention de devises étrangères grâce aux exportations. L'Afrique est le deuxième plus grand marché pour les contrats de travaux de la Chine à l'étranger. Au cours des dix dernières années, les entreprises chinoises ont signé plus de 700 milliards de dollars de contrats de travaux en Afrique et ont réalisé un chiffre d'affaires de plus de 400 milliards de dollars. Les produits agricoles africains de haute qualité sont populaires sur le marché chinois, et la quantité de produits agricoles importés d'Afrique a connu une croissance positive pendant sept années consécutives. En 2023, les importations chinoises de poires fraîches en provenance d'Afrique du Sud ont augmenté de 1 733 % en glissement annuel, et la quantité d'avocats importés du Kenya a augmenté de 624 % en glissement annuel. Fin 2023, le stock d'investissements directs de la Chine en Afrique dépassait 40 milliards de dollars, ce qui en fait l'une des principales sources d'investissements étrangers de l'Afrique. La Chine et les pays africains ont construit plus de 10 laboratoires conjoints bilatéraux ou centres de recherche communs, et mené des recherches conjointes dans des domaines tels que la télédétection des ressources, les énergies renouvelables et l'agriculture écologique.



En 2023, les produits mécaniques et électroniques de la Chine pourraient devenir la « principale force » des exportations vers l'Afrique. Les exportations des « trois nouveaux » produits – les véhicules à énergies nouvelles, les batteries au lithium et les produits photovoltaïques – ont augmenté respectivement de 291 %, 109 % et 57 % d'une année sur l'autre.