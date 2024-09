Forum de coopération sino-africaine: Pékin veut approfondir ses liens avec l’Afrique - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie Forum de coopération sino-africaine: Pékin veut approfondir ses liens avec l’Afrique Publié le mardi 3 septembre 2024 | RFI

Tweet

Pékin accueille à partir du mercredi 4 septembre le Forum de coopération sino-africaine (Focac). Mais de nombreuses délégations sont déjà arrivées sur place avec un peu d'avance. Le président chinois XI Jinping a donc déjà organisé des rencontres avec certains de ses homologues, comme William Ruto, le président kényan.



Ce matin, c’est avec William Ruto, le président kényan, que Xi Jinping s’est longuement entretenu. Les deux chefs d'État ont mis l’accent sur trois domaines clés : la sauvegarde de la souveraineté nationale et en explorant de manière indépendante des voies de développement adaptées à leurs propres conditions nationales.



Aligner les projets

Deuxièmement, défendre l'intégrité et l'innovation en alignant l'initiative des « nouvelles routes de la soie » de la Chine sur la « Vision 2030 » du Kenya, en créant un centre interconnecté et un corridor de développement industriel en Afrique de l'Est et en renforçant la coopération dans les domaines de l'économie numérique, des nouvelles énergies, du commerce, de la lutte contre la pauvreté et de l'agriculture.