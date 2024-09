SENEGAL-MONDE-DIPLOMATIE / Le FOCAC, un cadre innovant de coopération sud-sud (Bassirou Diomaye Faye) - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Diplomatie Article Diplomatie SENEGAL-MONDE-DIPLOMATIE / Le FOCAC, un cadre innovant de coopération sud-sud (Bassirou Diomaye Faye) Publié le mardi 3 septembre 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

© Présidence par Pmd

Départ du président Bassirou Diomaye Faye pour une visite d`État en Chine

Dakar, le 1er septembre 2024 - Le président Bassirou Diomaye Faye a quitté Dakar, ce dimanche 1er septembre 2024, Dakar à destination de la Chine pour une visite d`État. Tweet

Le Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC) devant s’ouvrir mercredi dans la capitale chinoise constitue un cadre innovant de coopération sud-sud, a souligné le chef de l’Etat sénégalais lors d’une interview diffusée lundi sur la chaine de télévision publique sénégalaise, la RTS.



‘’Le FOCAC (prévu du 4 au 6 septembre) représente un cadre innovant de coopération Sud-Sud qui a déjà fait ses preuves’’, a-t-il déclaré dans l’entretien accordé à la chaîne de télévision d’information internationale en continu chinoise, CGTN.



Le président Bassirou Diomaye Faye arrivé dimanche en Chine pour une visite d’Etat de deux jours et une participation au FOCAC que le Sénégal co-préside.



”Le FOCAC est plateforme d’échanges fructueux et de partenariat dynamique pour répondre aux défis sino-africains. Il a depuis sa création en 2000 permis de consolider les relations entre nos deux régions ‘’, a-t-il dit, ajoutant que le FOCAC favorise également la mise en place de mécanismes concrets pour promouvoir le développement économique et social



‘’Le FOCAC, en ce sens, permet l’adoption d’initiatives et de plans d’actions, de mobiliser des ressources pour financer des projets structurants en Afrique en s’inspirant du modèle chinois’’, a fait savoir le président sénégalais.



Il n’a pas manqué d’insister sur l’importance de promouvoir un ‘’multilatéralisme’’ et une ‘’gouvernance mondiale inclusive’’, assurant en même temps que le forum permet de renforcer les voix de l’Afrique et de la Chine sur la scène internationale, en ce qu’il prône ‘’l’égalité, la confiance mutuelle, la coopération gagnant-gagnant, la solidarité et l’assistance mutuelle’’.



Le président de la République a également rappelé les diverses initiatives économiques de la Chine en Afrique, notamment la construction d’infrastructures et la mise en œuvre d’initiatives de développement par la Chine sur le continent.



‘’En tant que co-président et hôte de la 8e conférence ministérielle du FOCAC, en 2023, le Sénégal est témoin des importantes réalisations de ce partenariat, en particulier, dans les domaines des infrastructures avec l’initiative +Ceinture et route+’’, un projet stratégique chinois conçu en 2013 et visant à relier économiquement la Chine à ses partenaires, a reconnu le chef de l’État.



‘’Certes les défis restent immenses, mais le suivi des initiatives et programmés lancés par le président Xi Jinping montre l’engagement du leader chinois au côté de l’Afrique qui augure d’un partenariat plus fort et plus élevé’’, a ajouté le président Faye.



La Chine est aujourd’hui le premier partenaire commercial du Sénégal, premier pays d’Afrique de l’Ouest à rejoindre l’initiative Ceinture et Route.



ABB/AKS