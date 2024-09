Gamou de Tivaouane: le ministre de l’Intérieur instruit les différents services compétents de l’État à veiller au respect des engagements pris - adakar.com

Gamou de Tivaouane: le ministre de l'Intérieur instruit les différents services compétents de l'État à veiller au respect des engagements pris Publié le mardi 3 septembre 2024

Réunion nationale dédiée aux préparatifs du Gamou de Tivaouane

Le ministre de l`Intérieur Jean-Baptiste Tine a présidé, lundi 2 septembre 2024, une réunion nationale préparatoire du Gamou de Tivaouane. Tweet

Le ministre de l'intérieur, Jean-Baptiste Tine, appelle l'ensemble des services du gouvernement a respecter l'ensemble de leurs engagements pour une parfaite organisation du Gamou de Tivaouane, célébrant la naissance du prophète de l'Islam, Mouhamed.





C'était au cours d'une réunion nationale de préparation de l'événement religieux tenue au siège du ministère de l'intérieur à la Place Washington.



Le ministre de l'intérieur Jean-Baptiste Tine a en effet réuni l'ensemble des services concernés. Il a attentivement écouté les préoccupations exprimées par Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Habib Sy, les représentants le Khalife général des Tidianes, ainsi que le Gouverneur de Thiès et les représentants des différents services nationaux concernés.



Les échanges ont principalement porté sur des enjeux critiques, notamment l'approvisionnement en eau potable, l'évacuation efficace des eaux de pluie et des eaux usées, ainsi que la sécurité des fidèles et le respect des normes de transport pour prévenir tout incident sur les routes.



Ainsi, le Ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine a assuré que des mesures concrètes et des engagements fermes ont été pris en collaboration avec les services compétents pour répondre efficacement à ces défis.



Pour ce qui est de la sécurité routière et de la sécurisation de l'événement en général, le ministre de l'Intérieur a annoncé que des dispositifs renforcés seront mis en place par la Police et la Gendarmerie afin de garantir un déroulement optimal du Gamou.



Le Gamou, (Maouloud), célébrant la naissance du prophète de l'Islam sera célébré le 15 ou le 16 septembre prochain à Tivaouane.



Le Général Jean-Baptiste Tine, en clôturant la réunion de travail, a adressé de chaleureux remerciements à "Serigne Mansour Sy Djamil, Serigne Habib Sy et l'ensemble de la délégation présente pour leur engagement et leur coopération".



Il a par ailleurs réaffirmé la volonté de l'État de soutenir activement la bonne organisation de cet événement majeur du calendrier religieux.



En conseil des ministre, le président de la République Bassirou Diomaye Faye, avait demandé, en prélude à la célébration prochaine du Maouloud, au Gouvernement de mobiliser les services compétents de l’Etat ainsi que les moyens logistiques adéquats afin d’assurer une bonne organisation des commémorations de la naissance du Prophète Mouhammad (PSL) sur l’étendue du territoire national.



Makhtar C.