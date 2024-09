Assemblée Nationale |le ministre de la justice annonce la promulgation de la réforme du règlement intérieur - adakar.com

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Ousmane Diagne.

Le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a annoncé, lundi que le règlement intérieur modifié de l’Assemblée nationale a été officiellement promulgué par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Cette réforme, longtemps attendue, entre désormais en vigueur et introduit des changements notables dans le fonctionnement de l’institution législative.



« Je suis en mesure de vous affirmer que le projet de loi organique a été déposé à 18 heures, que la loi portant modification du règlement intérieur de l’Assemblée nationale a été promulguée après avis favorable du Conseil Constitutionnel et reçue le 29 août », a déclaré Ousmane Diagne lors de son intervention à l’Assemblée nationale. Cette déclaration met un terme à plusieurs semaines d’attente et de spéculations quant à la mise en œuvre de cette réforme majeure.



La promulgation de cette réforme s’inscrit dans un contexte de renouveau institutionnel au Sénégal, visant à rationaliser le fonctionnement des organes de l’État et à répondre aux exigences d’efficacité et de transparence. Elle marque également un tournant dans le paysage politique national, en redéfinissant les rôles et les responsabilités au sein des institutions.