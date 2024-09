Sénégal: la révision de la Constitution rejetée par l’Assemblée nationale après de longs débats - adakar.com

Au Sénégal, après onze heures de débat, les députés réunis en séance plénière extraordinaire ont rejeté lundi 2 septembre dans la soirée le projet de loi visant à modifier la Constitution. Le gouvernement les avait saisis pour entériner la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales (HCCT) et le Conseil économique, social et environnemental (CESE), une promesse de campagne de Bassirou Diomaye Faye, lors de la campagne présidentielle. Un sérieux revers pour le gouvernement, mais ce projet de loi est loin d’avoir été le seul sujet abordé.



83 voix contre, 80 pour. Peu après 22h30 TU, la modification de la Constitution est rejetée. L’épilogue d’une journée de débats particulièrement agités. Et très souvent éloignée du sujet initial, à savoir la suppression des deux institutions. Les échanges ont été quelque peu agités par moment dans l’hémicycle, mais aussi en tribune : les gendarmes ont ainsi dû évacuer le public composé de partisans du gouvernement qui perturbait les discussions.