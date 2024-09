Mali : décès du féticheur Daouda Yattara dit « Sitanè » - adakar.com

Daouda Yattara dit « Sitanè », féticheur malien

Au Mali, le célèbre féticheur Daouda Yattara, connu sous le surnom de « Sitanè » (Satan), s’est éteint ce lundi 2 septembre 2024 à Bamako, des suites d’une maladie. Un proche de la famille a confirmé son décès et annoncé que l’inhumation aura lieu ce mardi 3 septembre dans sa ville natale de Markala.



Durant les années 2000 et 2010, Daouda Yattara s’était forgé une renommée dans le milieu de la science occulte malienne grâce à ses fétiches et à un pacte qu’il aurait conclu avec Satan. Très sollicité par les adeptes de l’occulte, il était perçu comme une figure incontournable pour ceux cherchant à résoudre leurs problèmes par des moyens surnaturels.



Cependant, sa carrière a été marquée par des pratiques controversées qui l’ont conduit à deux reprises en prison, où il a passé plusieurs années. Avant sa deuxième arrestation, Yattara avait exprimé à sa famille son souhait de renoncer à ses activités occultes pour se convertir à l’islam et se consacrer à l’élevage. D’après Maliweb, c’est ce qu’il a effectivement fait après sa libération.



Par ailleurs, certaines sources affirment qu’il s’était sincèrement converti à l’islam et se préparait à effectuer le pèlerinage avant que la maladie qui a causé sa mort ne le frappe.