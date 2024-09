Jeux paralympiques: Mariam Eniola Bolaji décroche la première médaille historique pour le Nigéria en badminton - adakar.com

Jeux paralympiques: Mariam Eniola Bolaji décroche la première médaille historique pour le Nigéria en badminton Publié le lundi 2 septembre 2024 | aDakar.com

La jeune Nigériane, Mariam Eniola Bolaji, âgée de 18 ans, a remporté la médaille de bronze en badminton en battant l’Ukrainienne Oksana Kozyna en deux sets identiques de 21-9 lors de la petite finale, ce lundi 2 septembre 2024.

Cette victoire marque non seulement la première médaille pour le Nigeria dans ces Jeux Paralympiques, mais aussi la première médaille d’Afrique dans cette discipline aux Jeux Olympiques et Paralympiques.



Visiblement émue, Mariam Eniola Bolaji a exprimé sa joie et sa fierté : « Je me sens si bien ! Je suis si heureuse, si fière de moi. J’ai beaucoup travaillé, je ne voulais pas rentrer les mains vides. Au Nigeria, les sports de raquette sont très populaires, mais il est difficile d’en vivre. Il faut souvent se battre pour accéder aux entraînements et se nourrir. Cette médaille est un symbole de persévérance et d’espoir pour nous tous. »



Ce succès de Bolaji représente un accomplissement majeur pour le badminton africain, et témoigne de la détermination et du talent de la jeune athlète, malgré les défis personnels et les obstacles rencontrés tout au long de son parcours.



