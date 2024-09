Football : Chelsea prolonge le contrat de Nicolas Jackson jusqu’en 2033 - adakar.com

Football : Chelsea prolonge le contrat de Nicolas Jackson jusqu'en 2033 Publié le lundi 2 septembre 2024

Chelsea a annoncé, ce lundi 2 sepytembre 2024, la prolongation du contrat de son attaquant international sénégalais, Nicolas Jackson, jusqu'en 2033, a-t-on appris de Foot mercato.



À seulement 23 ans, Jackson, qui compte 14 sélections avec le Sénégal, mais aucun but international, s'engage pour une longue durée avec les Blues, marquant ainsi sa place dans le projet à long terme du club.



Bien que ses performances statistiques puissent encore évoluer, Jackson est perçu comme un joueur clé pour l'avenir de Chelsea. La saison précédente, l'attaquant a inscrit 14 buts et réalisé 5 passes décisives en 35 matchs de Premier League, contribuant de manière significative à l'attaque de l'équipe.



Cette prolongation suit de près celle de Cole Palmer, soulignant l'engagement du club à sécuriser ses jeunes talents pour les années à venir. Chelsea espère que cette décision encourage Jackson à atteindre son plein potentiel et à devenir un pilier du succès futur de l'équipe.



