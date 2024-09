Insécurité : le ministre de l’intérieur Jean Baptiste Tine réagit face à l’augmentation des meurtres à Dakar et d’autres régions - adakar.com

Insécurité : le ministre de l'intérieur Jean Baptiste Tine réagit face à l'augmentation des meurtres à Dakar et d'autres régions
Publié le lundi 2 septembre 2024

© aDakar.com par BL

Le Général Jean Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur, a exprimé sa profonde préoccupation et sa détermination à lutter contre le phénomène d'assassinat qui sévit à Dakar et dans plusieurs régions du pays.



Lors de l'installation des nouveaux gouverneurs à Saint-Louis et Matam, ce week-end, le ministre a révélé que 16 meurtres avaient été enregistrés au cours des deux derniers mois, en juillet et août 2024.



« Nous déplorons ces meurtres. Au nom du président de la République, je présente mes condoléances les plus attristées aux familles des victimes et exprime la compassion du président et de l’ensemble du gouvernement aux blessés », a déclaré Jean Baptiste Tine.



Pour contrer cette vague de violence, le ministre a annoncé que des directives ont été émises pour intensifier les efforts des Forces de défense et de sécurité. Il a souligné que la Police et la Gendarmerie sont activement engagées dans une lutte pour endiguer ce fléau. Le ministre a rassuré la population en affirmant que les autorités sont présentes pour protéger les citoyens et ont pour mission de prévenir les crimes.



Jean Baptiste Tine a également appelé à une mobilisation générale pour renforcer la collaboration entre les forces de l'ordre et les citoyens. Il a encouragé les habitants à fournir des informations à temps afin de permettre aux forces de sécurité d'intervenir rapidement et de prévenir les infractions.



« Il est crucial que tout le monde participe à cette lutte en signalant les informations pertinentes, afin que nous puissions intervenir tôt et arrêter les malfaiteurs », a-t-il ajouté, appelant ainsi à un effort collectif pour restaurer la sécurité et la sérénité dans les quartiers touchés.





HB