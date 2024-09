Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC): le président Bassirou est arrivé à Beijing - adakar.com

Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC): le président Bassirou est arrivé à Beijing Publié le lundi 2 septembre 2024

Le Président Bassirou Diomaye Faye est arrivé dans la journée du lundi 2 septembre à Beijing, en Chine, pour une visite d’État et pour participer à la neuvième édition du Forum sur la coopération Chine-Afrique (FOCAC), qui se tiendra du 4 au 6 septembre 2024.



À son arrivée, le Chef de l’État a été accueilli avec les honneurs par les autorités chinoises, accompagnées de représentants diplomatiques sénégalais basés en Chine.



Cette visite, à l’invitation de Son Excellence Monsieur XI Jinping, Président de la République Populaire de Chine, vise à renforcer les relations d’amitié et de coopération entre le Sénégal et la Chine.



