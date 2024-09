Vaste opération de sécurisation à Dakar : 299 arrestations et des saisies de véhicules effectuées - adakar.com

Vaste opération de sécurisation à Dakar : 299 arrestations et des saisies de véhicules effectuées

Le commissariat central de Dakar a mené une opération de sécurisation d’envergure pour contrer la montée des crimes et agressions dans la capitale. Au total, 299 individus ont été arrêtés au cours de cette opération.



Dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024, les forces de sécurités on procédéq à plusieurs arrestations, parmi lesquelles, on compte un individu pour détention et trafic de kush (10 képas), un autre pour détention d'ecstasy, ainsi qu’un troisième pour détention et trafic de chanvre indien. Quatre personnes ont été interpellées pour usage collectif de chanvre indien, et cinq pour vol. Un individu a été arrêté pour homicide volontaire et un autre pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyen de locomotion. Onze personnes ont été arrêtées pour nécessité d'enquête, huit pour racolage, et soixante-six pour ivresse publique et manifeste.



En parallèle, les forces de l'ordre ont immobilisé 22 motos et 14 véhicules en raison de diverses infractions routières. Cette opération vise à renforcer la sécurité publique et à rétablir l’ordre dans les rues de Dakar.



HB