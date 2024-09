Intelligence artificielle: «Deep Learning Indaba», la grande messe de l’IA en Afrique, a ouvert ses portes - adakar.com

Intelligence artificielle: «Deep Learning Indaba», la grande messe de l`IA en Afrique, a ouvert ses portes

Depuis hier, dimanche 1er septembre, et jusqu’à samedi, se tient la grand messe de l’intelligence artificielle en Afrique. Le Deep Learning Indaba se veut être le rendez-vous des chercheurs et professionnels du domaine sur le continent.



Une réunion où les grandes entreprises occidentales de la tech sont représentées mais l’objectif est d’abord de réfléchir à la façon dont l’IA peut-être développée par des acteurs africains pour des acteurs africains.



Daouda Tandiang Djiba est le co-fondateur de la communauté Galsen AI et “general chair” de l’évènement. Il est au micro de Gwendal Lavina, notre correspondant à Dakar.



« C'est important pour le continent parce que les Africains aussi doivent prendre les devants, essayer de comprendre cette technologie, de comprendre ses impacts et puis aussi d'essayer de réduire ces risques. C'est en tout cas l'objectif du Deep learning Indaba, qui œuvre pour le renforcement de l'apprentissage automatique et de l'IA en Afrique.