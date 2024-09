Pékin appelle l’Afrique à se pencher ensemble sur la construction d’un monde égalitaire - adakar.com

Pékin appelle l'Afrique à se pencher ensemble sur la construction d'un monde égalitaire
Publié le lundi 2 septembre 2024

Le ministre des Affaires étrangères de la Chine, Wang Yi, appelle l’Afrique à lutter pour un monde multipolaire et égalitaire en s’opposant aux idées de l’hégémonie unilatérale et du protectionnisme. La diplomatie chinoise a diffusé un article en ce sens en prévision du Forum sur la coopération sino-africaine qui aura lieu cette semaine.



Quels que soient les changements qui surviennent sur la scène internationale, l’intention de départ de la Chine et de l’Afrique de travailler ensemble pour assurer l’équité et la justice dans le monde, par contre, ne changera pas, est-il indiqué.



Le ministre a rappelé qu’en 2023, le commerce entre Pékin et les pays du continent avait atteint 282,1milliards de dollars. Les investissements chinois dans l’économie africaine se chiffrent à plus de 440 milliards de dollars au terme de l’année dernière.



Avec TASS