Face à la série de violence constatée ces derniers jours à Dakar, le Commissariat central de Dakar a entrepris des opérations de sécurisation à travers les différents coins de Dakar.



Une opération qui a permis aux limiers de procéder à l’interpellation de 299 personnes pour diverses infractions.



L’opération conduite dans la nuit du vendredi à samedi a également permis aux policiers de saisir plusieurs quantités de substances prohibées.



La vaste opération de sécurisation pour lutter contre la recrudescence des crimes et des agressions s’est déroulée dans la nuit du vendredi 30 au samedi 31 août 2024, de 21h à 6h avec 299 individus ont été arrêtés.



Parmi les personnes interpellées, l’une l’a été pour détention et trafic de kush (10 képas), et deux autres pour détention d’ecstasy et détention et trafic de chanvre indien.



Les policiers du Commissariat central ont par ailleurs arrêté quatre (4) personnes pour usage collectif de chanvre indien, cinq (5) pour vol, un (1) pour homicide volontaire, un (1) pour vol commis la nuit en réunion avec usage de moyen de locomotion, onze (11) pour nécessité d’enquête, huit (8) pour racolage, et soixante-six (66) pour ivresse publique et manifeste.



L’opération conduite par les policiers du Commissariat central de Dakar a également concerné la circulation routière. Ainsi, pour diverses infractions routières, 22 motos et 14 véhicules ont été immobilisés.



Makhtar C.