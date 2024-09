Sénégal: des questions techniques à résoudre en cas de dissolution de l’Assemblée nationale - adakar.com

Sénégal: des questions techniques à résoudre en cas de dissolution de l'Assemblée nationale Publié le lundi 2 septembre 2024 | RFI

© aDakar.com par BL

Passage du ministre de la Santé à l`Assemblée nationale pour le vote du budget

Dakar, le 20 novembre 2023 - Le ministre de la Santé et de l`Action sociale a défendu devant les députés de l`Assemblée nationale le budget pour l`exercice 2024. Tweet

Au Sénégal, les députés travaillent ce lundi 2 septembre sur la loi de révision de la Constitution introduite par le gouvernement de Bassirou Diomaye Faye. Un projet de loi déjà rejeté par la commission des Lois. Si les députés ne votent pas en faveur d’une nouvelle Constitution ce lundi, l’enjeu reste la prochaine dissolution de l’Assemblée nationale et donc l'organisation d'élections législatives anticipées. Cela risque d’avoir des conséquences sur le vote du budget de l’État.



avec notre correspondant à Dakar, Birahim Touré



Organiser des élections législatives anticipées au plus tôt, à savoir à la mi-novembre est la seule possibilité qui s’offre à Bassirou Diaraye Faye, selon Ndiaga Sylla. Cet expert/consultant en Démocratie, Elections et Gouvernance invite l’État à installer rapidement une nouvelle Assemblée nationale pour permettre l’adoption du budget, au plus tard en décembre 2024.



Une position déjà partagée par la société civile du Sénégal qui demande aux différents partis politiques, de s’asseoir autour d’une table pour trouver un consensus en réduisant le nombre de jour de collecte de parrainage ainsi que le nombre de parrains pour participer à cette élection.



Ce point risque d’être une autre source de divergence entre l’opposition actuelle et le pouvoir. La Constitution exige en effet la tenue d’élections anticipées en cas de dissolution de l’assemblée dans les 90 jours suivant, mais le code électoral prévoit un maximum de 150 jours pour la collecte de parrainage.