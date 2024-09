Le Sénégal met en œuvre son chantier pour l’accès à l’eau pour tous et annonce des mesures - adakar.com

Le Sénégal met en œuvre son chantier pour l'accès à l'eau pour tous et annonce des mesures Publié le lundi 2 septembre 2024 | RFI

© Agence de Presse Sénégalaise par DR

Mbacké : les travaux de transfert d’eau potable bouclés d’ici la fin de l’année

Au Sénégal, les autorités continuent de lancer des chantiers pour obtenir des changements dans de nombreux secteurs. L’un des derniers en date, cette semaine, concerne celui de l’accès de tous les habitants du pays à l’eau potable et pour un coût le plus bas possible. Lors du comité interministériel sur le sujet, qui avait lieu mardi 24 août, il a aussi été question de plusieurs autres mesures à mettre en œuvre.



Pour savoir comment procéder, le ministère de l’Hydraulique devra cartographier le réseau d’eau et procéder à son évaluation indépendante.



Une requête formulée par le Premier ministre Ousmane Sonko qui devra permettre de répondre aux nombreuses questions que se pose l’exécutif : « C’est important que nous puissions savoir pourquoi le réseau est vétuste, pourquoi on n’a pas procédé au renouvellement du réseau. Qui devait le faire ? Pourquoi il ne l’a pas fait ? Est-ce que des financements avaient été mobilisés pour cela ? »

