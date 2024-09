Sénégal: les images de la Grande mosquée de Tivaouane suscitent l’émerveillement de la toile - adakar.com

© Autre presse par DR

Tivaouane : Remise des clés de la plus grande mosquée d’Afrique au sud du Sahara au Khalife en septembre

Les travaux de finition touchent à leur fin et la remise symbolique de la clé au khalife général est prévue en septembre, selon les médias locaux.



Le projet a été financé par les fidèles à travers une campagne de collecte de fonds.

La mosquée, érigée en 1904, a été rénovée dans les années 1940-1950 avant que communauté tidiane ne décide d’agrandir l’édifice en 1979. Les travaux ont démarré, mais ont été stoppés quelque temps plus tard.



Le projet a été repris en 1996, avec une première campagne de levée de fonds. En 2019, le nouveau khalife a décidé d'achever l’édifice et les travaux ont commencé en 2020.