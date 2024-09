Diplomatie: «La France a perdu sa boussole dans le monde» - adakar.com

Diplomatie: «La France a perdu sa boussole dans le monde» Publié le dimanche 1 septembre 2024 | RFI

Les chefs de mission diplomatique français ne se retrouveront pas cette année à Paris comme ils le font depuis 1993. Une décision qui pourrait accroître un peu plus le malaise commencé en 2022 entre l’Élysée et le Quai d’Orsay.





Le rendez-vous incontournable de la diplomatie française n’aura pas lieu cette année. La 30ᵉ conférence annuelle des ambassadeurs, qui se tient d’ordinaire fin août début septembre, est annulée. La raison officielle ? Les Jeux paralympiques mobilisent trop de services de l’État pour que ce rassemblement de diplomates puisse se tenir.



« Ce qui paraît étonnant, c’est de tout annuler, commente Michel Duclos*, ancien ambassadeur, conseiller spécial à l’Institut Montaigne. On aurait pu imaginer cette réunion dans un format réduit. Dans ce rassemblement, le moment le plus important est le discours du président. Les ambassadeurs sont reçus à l’Élysée en grande pompe et écoutent religieusement la parole présidentielle. »