Triste nouvelle : avant Nigeria-Bénin, Bruno Labbadia lâche les Super Eagles

Abidjan le 02 février 2024. Les Super Eagles du Nigéria ont battu l`équipe de l`Angola (1-0) en 1/4 de finale ce vendredi lors de la 34e Coupe d`Afrique des nations (CAN 2023) au stade Félix Houphouët Boigny.

Nommé à la tête de la sélection nigériane, selon un communiqué de la NFF, Bruno Labbadia ne conduira pas les Super Eagles aux éliminatoires de la CAN 2025. Le technicien allemand a rejeté le poste de sélectionneur en raison d’un différend lié au fisc.



Le 27 août dernier, la Fédération nigériane de football annonçait la nomination de Bruno Labbadia à la tête des Super Eagles. Et dans la foulée, la NFF a publié la liste qu’aurait concoctée le technicien allemand pour les éliminatoires de la CAN 2025, face au Bénin et le Nigeria. Sauf que le coach de 58 ans ne siègera jamais sur le banc de l’équipe A nigériane.



Selon les informations du média allemand Kicker, Labbadia a rejeté le poste de sélectionneur, à quelques jours de sa prise de fonction. Kicker rapporte que même si les conditions financières ont été en grande partie réglées, des détails organisationnels cruciaux sont restés en suspens, ce qui a finalement conduit l’ancien attaquant à décider de rejeter l’offre.