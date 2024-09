Journée Internationale de la Paix 2024 : Lomé accueillera une conférence panafricaine pour la paix et la sécurité - adakar.com

La Journée internationale de la Paix de cette année sera marquée par un événement majeur : la Conférence panafricaine pour la Paix et la Sécurité (COPPS), qui se tiendra le 21 septembre prochain dans la capitale togolaise.



Intitulée "La Paix en Afrique : Mythes ou Réalité ?", cette conférence ambitionne d’examiner en profondeur les défis et opportunités pour instaurer une paix durable sur le continent africain.



Organisée par l'ONG internationale Mouvement des Jeunes pour la Promotion de la Paix (MJPP) et soutenue par le ministère de l'Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Chefferie coutumière du Togo, la COPPS réunira des leaders politiques, des experts en sécurité, des représentants de la société civile, ainsi que des jeunes et des femmes. Tous ces acteurs, engagés en faveur d'une Afrique plus pacifique, discuteront des moyens de renforcer les capacités des communautés locales face aux crises et menaces sécuritaires.



Les organisateurs de la conférence ont souligné que l'événement proposera des mécanismes concrets pour prévenir les conflits et promouvoir la paix à tous les niveaux. Ils visent notamment à développer des stratégies adaptées aux réalités locales et régionales, en impliquant activement tous les acteurs concernés, y compris les jeunes et les femmes, qui jouent un rôle crucial dans la consolidation de la paix.



La COPPS de Lomé est attendue comme un moment décisif pour redéfinir les approches de sécurité en Afrique, en tenant compte des dynamiques spécifiques du continent.





