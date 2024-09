Le Sénégal annonce l’ouverture d’une usine russe KAMAZ: pourquoi ces camions sont-ils si prisés? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Société Article Société Le Sénégal annonce l’ouverture d’une usine russe KAMAZ: pourquoi ces camions sont-ils si prisés? Publié le dimanche 1 septembre 2024 | sputniknews.africa

© Autre presse par DR

Camions Kamaz

Tweet

KAMAZ est un fabricant de camions, d'autobus et de moteurs dont le siège se trouve dans la république russe du Tatarstan.



Fondée en 1969, l'entreprise est surtout connue pour ses camions à cabine avancée.

KAMAZ est le plus grand constructeur de poids lourds de Russie et de l'espace post-soviétique, produisant plus de 53.000 véhicules par an.



Ses camions ont remporté le Rallye Dakar à 19 reprises, un record dans la catégorie des camions, tous constructeurs confondus.



Le groupe produit aussi depuis 2014 le modèle KAMAZ Typhoon, véhicule blindé de transport de troupes protégé contre les tirs d'obus et les explosions de mines terrestres.



L'entreprise propose également des bus électriques modernes, qui remplacent activement les bus diesel conventionnels dans les rues de Moscou.