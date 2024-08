Le Parti socialiste évalue sa participation à la dernière élection présidentielle - adakar.com

Le Parti socialiste Sénégalais engage un processus d’évaluation de sa participation à la dernière élection présidentielle du 25 mars 2024.



Le séminaire du Bureau politique du Parti socialiste ouvert, ce samedi 31 août et qui va se poursuivre le dimanche 1er septembre 2024, est articulé autour du thème: "Évaluation de l’élection présidentielle de mars 2024 et perspectives pour le PS".



Membre de la coalition Benno Bokk Yaakar depuis 2012 et l’élection de Macky Sall, le Parti socialiste avait soutenu le candidat Amadou Ba, battu dès le premier tour du scrutin présidentiel par le candidat Bassirou Diomaye Faye soutenu par Ousmane Sonko.



Les résultats obtenus par le candidat Amadou Ba, environ 34 % des voix et les dissensions notées au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar au moment de la campagne électorale amènent le Parti socialiste a lancé un processus d’évaluation.



En effet, plusieurs acteurs politiques de Benno Bokk Yaakar, notamment des membres de l’Alliance pour la République (Apr) s’étaient refusés à soutenir Amadou Ba.



Le séminaire qui s’est ouvert ce jour sera également l’occasion pour le Parti socialiste de dégager les perspectives pour les prochaines échéances.



Makhtar C.