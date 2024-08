Le Sénégal et l’Espagne vont renforcer la coopération dans l’agriculture, l’industrialisation… - adakar.com

Le Sénégal et l'Espagne vont renforcer la coopération dans l'agriculture, l'industrialisation… Publié le vendredi 30 aout 2024

Le Sénégal et l'Espagne veulent renforcer leur coopération. Dans ce cadre, le président de la Republique Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre espagnol, Pedro Sanchez ont tenu une séance de travail jeudi. L'accord signé prévoit la dynamisation de la coopération dans des domaines tels que l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l'environnement, la défense et la sécurité, mais également la lutte contre la migration irrégulière.



" Nous avons convenu d'explorer des voies de renforcement de la coopération entre le Sénégal et l'Espagne dans les domaines tels que l'agriculture, la formation professionnelle et technique, l'industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays ", a indiqué Bassirou Diomaye Faye en marge de la cérémonie au Palais présidentiel.



Pour le Premier ministre, espagnol Pedro Sanchez, sa visite au Sénégal témoigne des liens d'amitié et de coopération cordiale entre le Sénégal et l'Espagne. À ses yeux, la stimulation du partenariat permettra de coopérer davantage dans des secteurs tels que l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l'environnement, la défense et la sécurité, ainsi que la lutte contre la migration irrégulière. Car beaucoup de jeunes Sénégalais tentent, ces derniers temps, de rallier l'Espagne en pirogue.



Le Premier ministre espagnol est à Dakar depuis le jeudi 29 août avec une forte délégation. D'ailleurs, ses acteurs privés présents au sein de la Compagnie Espagnole de Financement du Développement (COFIDES) ont signé une convention de partenariat avec le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques du Sénégal (FONSIS). Cette alliance vise à renforcer les investissements privés espagnols, au Sénégal et dans l'ensemble de la région ouest-africaine.

Dans la même veine, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr a eu des séances de travail avec Carlos CUERPO, Ministre de l'Economie, du Commerce et des Entreprises et Amparo LOPEZ, Secrétaire d'Etat au Commerce.



Mouhamadou Dieng