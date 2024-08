Football : le Top 5 des joueurs africains sans club - adakar.com

Publié le vendredi 30 aout 2024

Football : le Top 5 des joueurs africains sans club

À quelques heures de la clôture de la fenêtre des transferts, plusieurs footballeurs africains de renom se retrouvent toujours sans club. Avec des valeurs marchandes significatives et des performances intéressantes la saison passée, ces joueurs suscitent l'intérêt des clubs à la recherche de renforts de dernière minute. Tour d'horizon des cinq joueurs africains au chômage.



Joel Matip, dans l’attente d’un nouveau défi



Après une carrière impressionnante à Liverpool, où il a remporté la Ligue des champions et la Premier League, Joel Matip se retrouve sans club. Le défenseur central camerounais, d'une valeur marchande de 8 millions d'euros, n'a pas encore trouvé d'équipe pour la saison à venir. Lors de la saison 2022-2023, Matip a disputé 14 matchs toutes compétitions confondues avec Liverpool. Connu pour sa solidité défensive et sa capacité à relancer proprement le ballon, Matip a vu son temps de jeu diminuer en raison de blessures et de la concurrence accrue. Néanmoins, son expérience et son leadership pourraient encore apporter une plus-value à de nombreux clubs européens ou d'autres continents.



Aaron Boupendza, la Panthère en quête de relance