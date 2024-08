Dakar et Madrid veulent renforcer leur coopération - adakar.com

Dakar et Madrid veulent renforcer leur coopération Publié le vendredi 30 aout 2024 | Agence de Presse Sénégalaise

Dakar, 29 août (APS) – Le Sénégal et l’Espagne vont ”explorer des voies” pour renforcer leur coopération, a déclaré, mardi, à Dakar, le président de la République Bassirou Diomaye Faye.



‘’Nous avons convenu d’explorer des voies de renforcement de la coopération [entre le Sénégal et l’Espagne] dans les domaines tels que l’agriculture, la formation professionnelle et technique, l’industrialisation et la digitalisation qui sont des priorités pour notre pays’’, a dit le chef de l’État.



Il s’exprimait lors d’une déclaration de presse en compagnie du Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, qui a entamé mercredi une visite de deux jours au Sénégal, dans le cadre d’une tournée l’ayant respectivement mené en Mauritanie et en Gambie.



‘’Cette visite témoigne des liens d’amitié et de coopération cordiale entre le Sénégal et l’Espagne ‘’, a ajouté le président Faye.



C’est le sens, a-t-il dit de l’accord-cadre signé entre les deux pays et ‘’qui couvre des domaines de coopération variés tels que l’agriculture, les infrastructures hotellières, l’environnement, la défense et la sécurité, ainsi que, bien sûr, la lutte contre la migration irrégulière’’.



Le chef de l’Etat sénégalais a dans le même temps indiqué que son pays ‘’ continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires, dont l’Espagne’’.



‘’Nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l’Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille sur les voies et moyens de stopper les vagues de départs clandestins’’, a assuré Bassirou Diomaye Faye.



Il n’a pas manqué de rappeler que la collaboration entre Dakar et Madrid reposait sur des ‘’valeurs partagées d’attachement à la démocratie et à la promotion et au respect des droits de l’homme et d’engagement pour la paix au niveau mondiale et pour la sécurité internationale’’.



Bassirou Diomaye Faye a déclaré soutenir l’initiative espagnole d’appui au multilatéralisme pour adresser ensemble les défis globaux.



Le Sénégal qui préside le Comité des Nations unies pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, depuis sa création en 1975, le Sénégal ‘’salue la décision espagnole de reconnaître la Palestine non sans appeler à un cessez-le-feu immédiat et à la création de deux Etats’’, palestinien et israélien.