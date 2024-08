Pedro Sánchez au Sénégal : Renforcement des relations bilatérales et promotion d’une migration ordonnée - adakar.com

Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a entamé une visite d’amitié et de travail au Sénégal ce jeudi, marquée par des entretiens avec le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye.



Lors de cette visite, Sánchez a réaffirmé l’engagement de l’Espagne à soutenir le développement économique du Sénégal et à renforcer la coopération en matière de sécurité et de gestion des migrations.



Dans son discours, Pedro Sánchez a souligné la détermination de l’Espagne à créer de nouvelles opportunités économiques au Sénégal tout en soutenant les efforts contre les mafias et le crime organisé. Il a également mis en avant l'importance d’une migration régulière et ordonnée, en soulignant que l’immigration, bien que complexe, peut offrir des bénéfices pour les pays d’origine comme pour les pays de destination.



« L’immigration n’est pas un compte de fait, et nous devons promouvoir une migration régulière. La migration irrégulière conduit à des situations extrêmes d’exploitation et de danger, notamment pour les jeunes qui tombent dans les filets des mafias », a déclaré Sánchez. Il a remercié les gouvernements des pays visités, en particulier le Sénégal, pour leurs efforts en matière de gestion migratoire.



Le Premier ministre espagnol a également tracé un bilan positif de son voyage en Afrique de l’Ouest, soulignant les relations solides entre l’Espagne et le Sénégal ainsi que les autres partenaires régionaux comme la Mauritanie et la Gambie. En signe de cette relation renforcée, Sánchez a transmis au président Faye une invitation du roi d’Espagne pour une visite officielle en Espagne, à réaliser dès que l’agenda du président sénégalais le permettra.



Cette visite souligne l’engagement croissant de l’Espagne à soutenir le développement régional et à renforcer les partenariats en Afrique, tout en abordant les défis communs liés à la sécurité et à la migration.



