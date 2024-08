Réorganisation au sein de la police | le ministre de l’intérieur procède à de nouvelles nominations stratégiques - adakar.com

Publié le vendredi 30 aout 2024

Le ministre de l'Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, a récemment initié un vaste remaniement au sein des cadres supérieurs de la Police nationale, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation des forces de sécurité du pays.

Le ministre de l’Intérieur, le Général Jean-Baptiste Tine, a récemment initié un vaste remaniement au sein des cadres supérieurs de la Police nationale, marquant ainsi une nouvelle étape dans la réorganisation des forces de sécurité du pays. Cette série de nominations, qui touche plusieurs unités stratégiques telles que la Sûreté Urbaine, la Division des Investigations Criminelles (DIC), la Division de Cybersécurité, ainsi que divers commissariats centraux, vise à renforcer l’efficacité des services de police dans un contexte de sécurité de plus en plus exigeant.



Parmi les nominations les plus notables, le Commissaire de Police Divisionnaire Aïssatou Ndiaye, précédemment Commissaire central de Thiès, est nommée adjointe au Directeur de la Sécurité publique, une promotion qui reflète la confiance placée en ses compétences et son expérience.



De même, le Commissaire de Police Divisionnaire Moustapha Diouf, anciennement Commissaire central de Saint-Louis, est désormais adjoint au Directeur de la Police Judiciaire, une position clé dans la lutte contre le crime organisé et les infractions complexes.



Le Commissaire de Police Principal El Hadj Baïty Sène prend la tête de la Division des Investigations Criminelles, succédant ainsi à Adramé Sarr, qui devient adjoint au Directeur des Ressources humaines. Cette transition à la DIC est particulièrement stratégique, compte tenu du rôle central de cette unité dans la lutte contre la criminalité en général.



La Division de Cybersécurité, un secteur de plus en plus crucial dans la lutte contre les crimes numériques, voit l’arrivée du Commissaire de Police Pape Mamadou Djidiack Faye, précédemment en poste à la Direction de l’Automatisation des Fichiers. Cette nomination est un signal fort du renforcement des capacités de la police en matière de cybersécurité.



Le Commissaire de Police Principal Mamadou Tendeng, de retour d’une mission onusienne, prend les rênes du Commissariat central de Dakar, remplaçant ainsi El Hadj Cheikh Dramé, qui est nommé adjoint au Directeur de la Police de l’Air et des Frontières. Parallèlement, Safiétou Mbaye, précédemment Conseiller Technique en sécurité du ministre de l’Intérieur, est nommée Commissaire central de Thiès, tandis que Babacar Sarr, de retour d’une mission onusienne, est désigné Commissaire central de Tambacounda.