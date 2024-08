Football/ Sélection du Sénégal: El Hadji Malick Diouf mouillera le maillot des lions pour une première - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Sport Article Sport Football/ Sélection du Sénégal: El Hadji Malick Diouf mouillera le maillot des lions pour une première Publié le vendredi 30 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

El Hadji Malick Diouf, défenseur arrière gauche de Slavia Prague

Tweet

Aliou cissé a de nouveau peaufiné sa charnière défensive à l'issue de l'annonce faite ce vendredi 30 août 2024, de sa liste des joueurs convoqués pour les premières et deuxièmes journées des éliminatoires de la CAN 2024, prévues face au Burkina-Faso et le Burundi.



En plus d'avoir conservé les cadres de son équipe, principalement en défense, "El tactico" a apporté du sang neuf avec la convocation du défenseur arrière gauche de Slavia Prague, El Hadji Malick Diouf, en plus de Mikayil Faye, qui fait sa deuxième apparition.

Apprécié par son club, pour sa ténacité, sa technique de défense face aux attaquants, la pépite est également respectée pour son engagement et ses prises de décisions sur des occasions décisives.

Par ailleurs, certains trouvent en lui, les qualités de l'ancien défenseur du même poste, Saliou Ciss ayant évolué à Nancy en 2022.

Âgé de 19 ans, El Hadji Malick Diouf est né à Ziguinchor. Il a été formé par l'Academie Mawade Wade. Le 21 février 2023, il rejoint la Norvège en signant avec le Tromso IL pour un contrat courant jusqu'en décembre 2027.

Cependant, son talent lui permet de rejoindre le Slavia Prague le 11 janvier 2024, pour un contrat allant jusqu'à juin 2028.



Pour la saison 2024, c'est déjà 17 titularisations avec 4 buts signés à son compteur.



HB