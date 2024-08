Eliminatoires CAN Maroc 2025 : Aliou Cissé dévoile sa liste, Mikayil Faye de nouveau convoqué - adakar.com

Eliminatoires CAN Maroc 2025 : Aliou Cissé dévoile sa liste, Mikayil Faye de nouveau convoqué Publié le vendredi 30 aout 2024

© Autre presse par DR

Eliminatoires CAN Maroc 2025 : Aliou Cissé dévoile sa liste, Mikayil Faye de nouveau convoqué

Le Sélectionneur des Lions de la Teranga a annoncé ce vendredi 30 août 2024, la liste des joueurs convoqués pour les matchs des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2024 contre le Burkina Faso et le Burundi, prévus début septembre.



Pour ces rencontres décisives, Aliou Cissé a choisi de conserver la majorité de ses cadres habituels tout en convaincant pour une deuxième fois, la pépite du FC Barcelone, Mikayil Faye à rejoindre l'équipe. Le jeune joueur sera donc de la partie, renforçant ainsi le secteur défensif des Lions.



Les Lions de la Teranga se préparent à aborder ces éliminatoires avec détermination pour la qualification à la phase finale de la CAN 2024 reportée pour 2025 au Maroc. Les Lions de la Teranga rencontrent le Burkina-Faso, le 06 septembre à Dakar, avant d'affronter le Burundi le 09 septembre au Malawi. Ci-dessous la liste complète des joueurs sélectionnés pour prendre par à ces rencontres.



Gardiens :

- Edouard Mendy

- Seny Dieng

- Mory Diaw



Défenseurs :

- Kalidou Koulibaly

- Abdou Diallo

- Moussa Niakhaté

- Abdoulaye Seck

- Mikayil Faye

- Ismail Jakobs

- Seydou Sano

- El Hadji Malick Diouf

- Formose Mendy



Milieux :

- Idrissa Gana Gueye

- Lamine Camara

- Pathé Ciss

- Pape Matar Sarr

- Habib Diarra

- Pape Gueye

- Nampalys Mendy



Attaquants :

- Sadio Mané

- Habib Diallo

- Iliman Ndiaye

- Ismaila Sarr

- Nicolas Jackson

- Abdallah Sima

- Cherif Ndiaye



HB