Coopération: les ministres de la Santé de l’Alliance des États du Sahel s’unissent pour renforcer les systèmes régionaux de santé

Les ministres de la Santé des États membres de l’Alliance des États du Sahel (AES) se sont réunis pour discuter de la mutualisation des efforts en matière de santé, en marge de la 74e session du Comité régional de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique qui se tient à Brazzaville du 26 à ce 30 août 2024.



Cette rencontre vise à créer un système de santé plus efficace et résilient pour les populations du Burkina Faso, du Mali et du Niger.



Le Colonel Assa Badiallo Touré, Ministre de la Santé et du Développement social du Mali, a souligné l’importance d’une coopération étroite entre les trois pays. Il a également félicité le candidat du Niger au poste de directeur régional de l’OMS pour l’Afrique pour ses politiques innovantes.



La réunion a abordé plusieurs questions sanitaires actuelles, dont la variole du singe (Mpox), récemment signalée dans plusieurs pays voisins. Bien que aucun cas n’ait été notifié dans les pays de l’AES jusqu’à présent, les ministres ont convenu de la nécessité de stratégies communes pour renforcer la préparation et la réponse régionales.



Les discussions ont permis de définir des actions concrètes telles que la collaboration pour l’approvisionnement en réactifs, la mutualisation des ressources pour la lutte contre Mpox, et l’examen des partenariats avec d’autres structures régionales et des partenaires techniques et financiers. Un comité de réflexion sera mis en place pour adresser les préoccupations soulevées et développer des stratégies adaptées aux défis de la région.



Les équipes techniques des trois pays ont également contribué aux discussions, proposant des perspectives pour améliorer le système de santé de l’AES en adéquation avec les enjeux régionaux.



Cette rencontre marque un pas significatif vers une meilleure coopération en matière de santé dans la région, visant à protéger et à améliorer le bien-être des populations sahéliennes.





