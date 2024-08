Gouvernance: Benno Bokk Yaakar publie un livre blanc sur les 12 ans de pouvoir du Macky Sall - adakar.com

Gouvernance: Benno Bokk Yaakar publie un livre blanc sur les 12 ans de pouvoir du Macky Sall Publié le vendredi 30 aout 2024

Présentation du livre blanc sur les 12 ans au pouvoir de Macky Sall

La Coalition Benno Bokk Yaakar, qui a accompagné le président Macky Sall au cours de ses deux mandats à la tête de l'État du Sénégal, a publié un Livre blanc sur les réalisations réussies durant ses 12 ans.



La présentation du livre s'est tenue au siège de l'Alliance pour la République en présence des différents leaders de ladite coalition et du dernier Premier ministre de Macky Sall, Me Sidiki Kaba.



Dans une déclaration, Me Sidiki Kaba est Revenu sur le sens de la publication du livre blanc.



"Il s’agit du travail colossal couvrant 12 ans que la grande coalition Benno Bokk Yakaar, sous la Présidence de son Excellence Monsieur le Président Macky Sall, un homme d’Etat aux qualités exceptionnelles, a réalisé sous les yeux de tous les Sénégalais et observateurs extérieurs", a indiqué Me Sidiki Kaba.



Le dernier chef de gouvernement de Macky Sall présente ce livre blanc comme une réponse aux attaques infondées dirigées contre Macky Sall.



"Je demeure convaincu que cet inventaire sera une réponse limpide, lumineuse et pertinente à toutes sortes d’attaques infondées, de jugements injustes et de déclarations populistes recensées çà et là", a soutenu Me Sidiki Kaba.



Sur la méthodologie adoptée pour réaliser ce livre blanc, l'ancien Premier ministre Sidiki Kaba souligne que "la démarche adoptée repose sur un argumentaire soutenu par des chiffres et des données irréfutables qui fournissent une photographie exhaustive de la situation réelle telle que transmise en avril 202".



Le président Macky Sall a quitté la tête de l'État du Sénégal à l'issue de deux mandats et après la victoire dès le premier tour de Bassirou Diomaye Faye devant le candidat de Benno Bokk Yaakar Amadou Bâ, le 25 mars 2024.



Makhtar C.