La Cédéao à la réunion ministérielle de la TICAD 2024 Publié le vendredi 30 aout 2024

La CEDEAO

La vice-présidente de la Commission de la Cédéao a participé à la réunion ministérielle 2024 de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique (TICAD) qui s’est tenue à Tokyo les 24 et 25 août 2024.



Une délégation de la Cédéao a pris, à Tokyo, à une réunion préparatoire pour la 9e TICAD qui se tiendra en août 2025 à Yokohama, au Japon. Elle a permis de réaffirmer l’importance de la sécurité alimentaire, tout en soulignant l’importance de la résilience face au changement climatique et aux ressources naturelles, ainsi que l’amélioration de la productivité agricole.



La réunion a également permis de définir un plan de promotion de la numérisation, et de souligner l’importance d’une utilisation efficace et responsable de la technologie numérique et de l’intelligence artificielle. Elle a aussi mis en avant l’importance de la collaboration avec le secteur privé dans la résolution des problèmes sociaux.



Au niveau bilatéral, Damtien Tchintchibidja, qui était accompagné du directeur des relations extérieures, Jerome Boa, et du conseiller du président, Mambury Njie, a eu une séance de travail avec Tsuji Kiyoto, ministre d’État aux Affaires étrangères.



La vice-présidente a informé le ministre d’État des derniers développements dans la région de la Cédéao et a souligné les domaines prioritaires du bloc régional, tels que les infrastructures, l’agriculture, la numérisation, les énergies renouvelables, le commerce, l’investissement, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes ainsi que la paix et la sécurité. Elle a souligné que ces domaines avaient besoin du soutien de ses partenaires stratégiques, dont le Japon fait partie.



Elle a également souligné l’importance du mécanisme de la TICAD pour traiter avec la Communauté économique régionale en gardant à l’esprit les principes de subsidiarité et de complémentarité afin d’obtenir des résultats tangibles et un impact efficace sur le développement de l’Afrique.



Tsuji Kiyoto a réaffirmé la volonté du Japon d’aider et de renforcer sa coopération bilatérale avec la Cédéao, tout en se réjouissant de sa participation en 2025 à la TICAD.



