Dakar, le 29 août 2024

Je viens de m’entretenir avec mon hôte, SEM. Pedro Sanchez, Président du Gouvernement espagnol, à l’occasion de la visite qu’il effectue au Sénégal.

Monsieur le Président, encore une fois, je vous souhaite la bienvenue, avec votre délégation. J’apprécie beaucoup votre visite qui témoigne des liens d’amitié cordiale et de coopération confiante entre le Sénégal et l’Espagne.



Nos relations bilatérales sont fondées sur des valeurs partagées d’attachement à la démocratie, à la promotion et au respect des droits de l’Homme ainsi que d’engagement pour la paix et la sécurité internationale.



J’ai exprimé au Président Sanchez mon appréciation de l’appui de l’Espagne dans les efforts du Sénégal pour le développement à travers l’accord cadre de coopération qui couvrent des domaines variés tels que l'agriculture, les infrastructures hôtelières, l’environnement, la défense et la sécurité ainsi que la lutte contre la migration irrégulière.



J’ai également dit merci au Président Sanchez pour l’accueil convivial réservé à la communauté sénégalaise vivant en Espagne.



Nous avons convenu d’explorer des voies de renforcement de la coopération dans des domaines tels que l’agriculture, la formation professionnelle et technique, l’industrialisation et la digitalisation qui sont prioritaires pour notre pays.



A ce propos, mon gouvernement est en train de finaliser l’élaboration de la vision 2050 et le référentiel sur les politiques publiques qui seront mis à la disposition des partenaires et de tout potentiel investisseur. Les investisseurs espagnols sont les bienvenus et j’encourage vivement leur contribution à la réalisation de nos objectifs de coopération.



S’agissant de la migration, nous sommes préoccupés par les départs massifs à partir des côtes sénégalaises avec l’Espagne comme destination. Le gouvernement du Sénégal, sous la conduite du Premier ministre, travaille actuellement sur les voies et moyens de stopper ces vagues de départs clandestins. Notre pays continuera de lutter contre la migration irrégulière avec ses partenaires dont l’Espagne. Mais à côté des mesures répressives, une coopération plus étroite entre les deux pays est nécessaire pour lutter contre les causes profondes de ce phénomène.



L’objectif du Gouvernement du Sénégal est d’une part, de développer des projets visant à fixer les candidats à l’émigration irrégulière dans leurs terroirs et d’autre part de promouvoir une migration sûre et ordonnée.



Notre entretien a aussi porté sur d’autres sujets d’intérêt commun comme la situation au sahel face au terrorisme qui nécessite une mobilisation globale de la communauté internationale et surtout de l’Europe, aux côtés des pays concernés, car il est connu que les continents africain et européen ont un destin sécuritaire lié.







Au plan international, le Sénégal partage avec l’Espagne une convergence de vues, notamment sur le respect du multilatéralisme comme fondement de la coexistence pacifique.



Pour le Sénégal, seule une approche multilatérale peut, en effet, aider à relever les défis globaux. C’est pourquoi nous réitérons notre soutien à l’initiative espagnole d’appui au multilatéralisme. Un multilatéralisme plus ouvert, plus transparent, plus juste et plus inclusive pour une réforme de la gouvernance politique, économique et financière mondiale.



Le Sénégal en sa qualité de Président du comité des nations unies pour l’exercice du droit inaliénable du peuple palestinien, a salué la décision de l’Espagne de reconnaitre l’Etat de Palestine. A ce propos, réitère sa condamnation ferme de la situation catastrophique à Gaza où la population vit une tragédie sans précédent et fait face au mépris des règles humanitaires les plus élémentaires par la puissance occupante.



Le Sénégal appelle, à nouveau, à un cessez-le-feu immédiat et la solution à deux États, seule gage d’une paix durable dans la région.



Palais de la République, 29 août 2024