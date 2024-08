"Réforme des Institutions: pourquoi Bassirou Diomaye Faye veut dissoudre le CESE et le HCCT au Sénégal ? - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Politique Article Politique "Réforme des Institutions: pourquoi Bassirou Diomaye Faye veut dissoudre le CESE et le HCCT au Sénégal ? Publié le vendredi 30 aout 2024 | bbc.com

© aDakar.com par PMD

Lancement de la journée nationale de l`arbre

Dakar, le 4 août 2024 - Le président de la République Bassirou Diomaye Faye a lancé officiellement la Journée nationale de l`arbre, ce dimanche 4 août 2024 à Touba. Tweet

Les députés sénégalais se réunissent ce jeudi, à la demande de l'exécutif, pour décider de la dissolution ou non, du Conseil économique, social et environnemental (CESE) et du Haut conseil des collectivités territoriales (HCCT). Voici ce que les nouvelles autorités sénégalaises leur reprochent.



Les deux institutions égrainent les dernières heures de leur existence. C'est du moins la volonté du président Bassirou Diomaye Faye, qui a décidé, lundi 26 août dernier, d'entamer les procédures de dissolution de ces deux institutions de la République.



S'en est suivi une convocation par Bassirou Diomaye d'une session extraordinaire de l’Assemblée nationale pour l’examen, ce jeudi, du projet de loi de modification de la Constitution aux fins de la dissolution des deux institutions, puisque leur création et fonctionnement sont régis par des dispositions contenues dans la loi fondamentale.