News Afrique Article Afrique La Chine reste le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pour la 15e année consécutive Publié le jeudi 29 aout 2024 | Xinhua

BEIJING, 29 août (Xinhua) -- La Chine est restée le plus grand partenaire commercial de l'Afrique pour la 15e année consécutive, avec une augmentation stable de la proportion du commerce entre les deux parties dans l'ensemble du commerce extérieur de l'Afrique, selon un rapport publié jeudi.



Le rapport, élaboré conjointement par le Bureau du groupe dirigeant de l'initiative "Ceinture et Route", la Commission nationale du développement et de la réforme (CNDR) et d'autres départements, vise à examiner systématiquement les résultats de la coopération entre la Chine et les pays africains dans le cadre de la "Ceinture et Route", et souligne l'avenir radieux de la coopération pragmatique entre la Chine et les pays africains.



Selon un bilan établi à la fin du mois de juin de cette année, la Chine a supprimé les droits de douane sur 98% des articles taxables en provenance des 27 pays africains les moins développés, et a signé des accords bilatéraux sur la promotion et la protection des investissements avec 34 pays africains. Elle a également signé des accords avec 21 pays africains pour éviter la double imposition, a indiqué Xu Jianping, un responsable de la CNDR, lors d'une conférence de presse.



L'année dernière, les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique ont atteint 282,1 milliards de dollars, établissant un nouveau record pour la deuxième année consécutive. Fin 2023, le stock des investissements directs de la Chine en Afrique avait dépassé 40 milliards de dollars, selon M. Xu.



D'après lui, le commerce et les investissements entre la Chine et l'Afrique devraient maintenir une croissance stable cette année, illustrant la forte vitalité ainsi que la résilience de la coopération économique et commerciale entre la Chine et l'Afrique. Fin