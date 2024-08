Les meilleures affiches de la Ligue des champions et le calendrier des clubs français - adakar.com

Publié le jeudi 29 aout 2024 | Flashscore

Les meilleures affiches de la Ligue des champions et le calendrier des clubs français

Ça y est, nous sommes fixés depuis ce jeudi soir. À Monaco, s'est déroulé le tirage au sort du nouveau format de la Ligue des champions et le calendrier est donc connu. Flashscore France a choisi les plus belles affiches à ne manquer lors de la phase de ligue.

Il y avait beaucoup d'attentes autour de cette nouvelle façon de concevoir la Ligue des champions. Finalement, le tirage au sort a été plutôt ludique et simple à suivre.