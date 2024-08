Attaques terroristes à Barsalogho : la CEDEAO exprime sa solidarité au Burkina Faso - adakar.com

Communiqué de la CEDEAO sur les violentes attaques terroristes à Barsalogho au Burkina Faso



La Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) condamne sans réserve les attaques barbares perpétrées par des groupes armés terroristes dans la commune de Barsalogho, au centre- nord du Burkina Faso, le samedi 24 août 2024, qui ont entraîné la mort de dizaines de civils innocents et blessé de nombreux autres.



La CEDEAO présente ses sincères condoléances au gouvernement et au peuple burkinabè, en particulier aux familles endeuillées. Elle souhaite un prompt rétablissement aux blessés. La CEDEAO exprime sa solidarité au gouvernement et au peuple du Faso dans leurs combats incessants contre les terroristes.



La CEDEAO est déterminée à lutter aux côtés des Etats de la sous-région pour éradiquer le terrorisme notamment par l'activation en cours de la force de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO.



La Commission appelle tous les États de la sous-région à intensifier leur coopération en matière de partage de renseignements, de sécurité des frontières et de mise en œuvre de la stratégie de lutte contre le terrorisme de la CEDEAO



Abuja, 29 août 2024