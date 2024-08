UEMOA/Lomé: BOAD Titrisation mobilise 160 milliards FCFA après la titrisation d’un portefeuille de créances non souveraines détenu par la banque - adakar.com

UEMOA/Lomé: BOAD Titrisation mobilise 160 milliards FCFA après la titrisation d'un portefeuille de créances non souveraines détenu par la banque
Publié le jeudi 29 aout 2024

BOAD Titrisation, arrangeur de l’opération, a finalisé avec succès l’opération "Doli-P 2024-2031" visant à titriser un portefeuille de créances non souveraines détenu par la BOAD. Cette transaction a permis de mobiliser 160 milliards de Francs CFA auprès d’investisseurs régionaux et internationaux.



A en croire une note d’information transmise le jeudi 29 août 2024 à Abidjan.net, ce succès souligne l'intérêt marqué des investisseurs pour cette initiative de financement innovante.



‘’ L'opération Doli-P 2024-2031 s'inscrit pleinement dans le cadre du plan stratégique DJOLIBA de la BOAD, qui vise à optimiser la gestion des actifs tout en mobilisant des fonds pour soutenir des projets stratégiques dans des secteurs clés tels que ressources naturelles, capital humain et infrastructures. Par cette émission, la BOAD optimise l’allocation de ses fonds propres, facilitant ainsi leur redéploiement pour financer de nouveaux projets de développement’’, a expliqué le document.



Par ailleurs, à travers cette opération, l’institution renforce ainsi son profil financier, poursuivant ses objectifs stratégiques ainsi que son engagement en faveur du développement économique et social durable dans la région UEMOA.



En outre, l’on apprend que le taux moyen de cette transaction, similaire à celui de la première opération de mai 2023, est inférieur aux rendements actuellement exigés par les investisseurs régionaux sur les titres publics.



‘’La tranche senior de l’opération "Doli-P 2024-2031" qui représente 75% du montant mobilisé a reçu la note maximale AAA par l’agence de notation GCR WA ce qui atteste de la qualité des actifs non souverains proposés ainsi que de la robustesse de la structuration retenue’’, a également fait savoir la note.



‘’ Le succès de cette 2ème opération de titrisation portant sur des actifs non souverains de la BOAD conforte l’atteinte d’un des objectifs de notre Plan stratégique Djoliba 2021-2025, à savoir le renforcement de nos capacités d’intervention et leurs impacts, par un accroissement de nos ressources financières et une gestion active de notre bilan, tout en veillant au respect de nos équilibres financiers et au maintien, voire à l’amélioration de la qualité du rating de la BOAD’’, a indiqué Serge Ekue, le président de la BOAD.



‘’ Le succès continu de nos opérations de titrisation, notamment avec l'introduction de la tranche mezzanine, démontre l'importance de cet outil de financement pour attirer des investissements diversifiés et sécuriser le financement des projets essentiels à la croissance économique et sociale de la région’’, a dit pour sa part, Adji M’Baye, la directrice de BOAD Titrisation.



La première opération Doli-P 2023-2030, qui avait permis de lever 150 milliards de Francs CFA, à la suite de la titrisation d’un portefeuille de créances souveraines détenu par la BOAD, a été couronnée de succès, comme en témoignent les distinctions reçues, notamment le prestigieux prix de l'opération innovante lors des BRVM Awards 2024.



BOAD Titrisation, créée en 2011, est une Société Anonyme au capital de 500 millions de Francs CFA, dont la BOAD est le principal actionnaire (99,99%). Première société à obtenir l’agrément de l’AMF UMOA en qualité de société de gestion de FCTC, BOAD Titrisation joue un rôle central dans le développement de la titrisation dans les pays de l’UEMOA, permettant à la BOAD de mobiliser des ressources à grande échelle pour financer des secteurs prioritaires dans la région.



L.Barro