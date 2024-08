Alliance de l’AES : le Sénégal affirme son soutien aux États du Sahel malgré les sanctions de la CEDEAO - adakar.com

Accueil MonKiosk.com Sports Business News Annonces Femmes Nécrologie Publicité NEWS



News Afrique Article Afrique Alliance de l’AES : le Sénégal affirme son soutien aux États du Sahel malgré les sanctions de la CEDEAO Publié le jeudi 29 aout 2024 | aDakar.com

© Autre presse par DR

Yacine Fall, ministre sénégalaise des Affaires étrangères

Tweet

Le ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yacine Fall, a réaffirmé l’absence de fracture entre le Sénégal et les États de l’Alliance des États du Sahel (AES) — le Niger, le Mali et le Burkina Faso, lors d’une conférence de presse avec le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov à Moscou. « Il n’y a aucune opportunité ou possibilité pour créer une fracture entre nous et les États du Sahel », a déclaré Yacine Fall à Sputnik Afrique, soulignant les liens historiques et culturels forts qui unissent ces pays.



La ministre a également rappelé la récente visite officielle du Premier ministre sénégalais au Mali, comme preuve de l’engagement du Sénégal envers ses voisins sahéliens.

Concernant les sanctions économiques imposées par la CEDEAO aux pays de l’AES, Yacine Fall a exprimé une position critique. « Nous étions dans l’opposition lorsque cette crise s’est produite, et nous avons une position très claire par rapport à certaines décisions économiques qui ont eu un impact », a-t-elle indiqué. Malgré cela, elle a souligné l’importance de la CEDEAO, une « entité que nos pères fondateurs ont créée et que nous devons protéger, soutenir, améliorer et renforcer ».

Yacine Fall a conclu en affirmant que les États du Sahel sont considérés comme des « pays frères » par le Sénégal, et que le pays continuera de les soutenir sur la scène internationale, indépendamment de leurs choix politiques.



HB

Commentaires